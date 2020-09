Ohne Neuer und ter Stegen : Löw gibt Saarländer Trapp neue Chance

Torhüter Kevin Trapp haut sich im Training der deutschen Nationalmannschaft gerade richtig rein. Foto: dpa/Christian Charisius

Stuttgart Das Fehlen der DFB-Stammtorhüter Neuer und ter Stegen will der Saarländer Kevin Trapp zur Werbung in eigener Sache nutzen.

Von Frank Hellmann

Kevin Trapp hat bereits am vergangenen Wochenende übermittelt, was ihm die nächsten Tage wichtig ist. „Time für @dfb_team“, schrieb der Torhüter bei Instagram und setzte unter ein Foto, auf dem er in DFB-Kleidung lässig einen Ball auf seinem Zeigefinger jongliert, noch Faust- und Feuerzeichen. Wenn einer für die Länderspiele im Rahmen der Nations League gegen Spanien (Donnerstag, 20.45 Uhr/ZDF) und in der Schweiz (Sonntag, 20.45 Uhr/ ZDF) brennt, dann der für seinen Ehrgeiz bekannte Saarländer von Eintracht Frankfurt.

Dass sich der 30-Jährige vielleicht noch ein bisschen mehr vorgenommen hat als bei früheren Einladungen, liegt an der besonderen Konstellation: Mit dem nach Bayern Münchens Champions-League-Triumph noch dienstbefreiten Kapitän Manuel Neuer und dem nach Barcelonas Königsklassen-Aus umgehend am Knie operierten Marc-André ter Stegen fehlen die etatmäßige Nummer eins und zwei – und jetzt wittert die Nummer drei der Hierarchie mehr als nur eine Einsatzchance.

Für den gebürtigen Merziger geht es darum, seinen Status als dritter Mann hinter zwei Weltklasse-Torleuten zu festigen. Trapp hat nach einer Klasseleistung im jüngsten Test bei Ajax Amsterdam (1:2) seine Ansprüche frank und frei formuliert: „Ich habe immer gesagt, dass ich gerne wieder für Deutschland spielen möchte. Seit rund einem Jahr war das wegen meiner Verletzung und Corona nicht möglich.“

Die DFB-Auswahl weist ihn offiziell als Nummer eins aus. Das sei allerdings kein Zeichen dafür, versicherte er artig, „dass ich spiele“. Klares Ziel von Trapp ist die verlegte EM im kommenden Sommer, wo er unbedingt dabei sein will. Damit Bundestrainer Joachim Löw nicht wie noch vor der WM 2018 lange grübeln und sich mit Bundestorwarttrainer Andreas Köpke abstimmen muss, wer das Trio zwischen den Pfosten komplettiert.

Aber auch Bernd Leno dürfte in Stuttgart nicht grundlos den Finger für einen Einsatz heben, zumal der Schlussmann des FC Arsenal genau wie Timo Werner oder Antonio Rüdiger persönlichen Bezug zum schwäbischen Spielort aufbringt: Bereits als Elfjähriger kam er einst von Germania Bietigheim in die VfB-Jugend, um dann in der zweiten Mannschaft und 3. Liga eine so gute Figur zu machen, dass ihn Bayer Leverkusen vor neun Jahren als Ersatz für den verletzten René Adler auslieh. Die Werkself gab das Talent dann gar nicht mehr her. Leno galt lange als Keeper, der mit seinem Dauerrivalen ter Stegen um die Neuer-Nachfolge streiten würde. Inzwischen aber hat der 28-Jährige an Ansehen verloren. Möglicherweise haben auch die Gunners sich mehr vom sechsfachen deutschen Nationaltorhüter versprochen.

Trapp hat sogar erst drei Länderspiel-Einsätze vorzuweisen: Das Debüt feierte er am 6. Juni 2017 beim Freundschaftsspiel in Dänemark (1:1) vor dem Confed Cup, wo er als einziges Kadermitglied nicht zum Einsatz kam. Sein bislang letztes A-Länderspiel bestritt er am 27. März 2018 gegen Brasilien (0:1) vor der WM 2018. Ungewohnt deutlich hat sein Vereinstrainer Adi Hütter Stellung zur neuen Torwart-Hie­rarchie bezogen. „Ich gehe davon aus, dass Kevin im Tor stehen wird“, sagte der Eintracht-Coach mit Blick aufs Spanien-Spiel: „Er hätte es verdient, er ist ein super Tormann.“

Doch Trapp hatte zuletzt selbst in einer Presserunde Steigerungsbedarf bei sich selbst ausgemacht. Als die Eintracht ihn im vergangenen Sommer endgültig fest von Paris St. Germain verpflichtete und mit einem Langzeitvertrag bis 2024 ausstattete, war das klare Ziel, ihn zur Identifikationsfigur aufzubauen. So eloquent, polyglott und selbstsicher er außerhalb des Platzes auftritt, legte er auf dem Rasen nicht immer perfekte Leistungen hin. Vor allem schaffte er es zu selten, Spiele für seine Mannschaft zu gewinnen, wie es etwa der vom SC Freiburg zu Hertha BSC gewechselte Alexander Schwolow tat. Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass es vor Schwolows Wechsel häufig hieß, Trapp könnte in die Hauptstadt kommen. Wechselgerüchten schob er dann selbst einen Riegel vor. Der Neu-Berliner Schwolow wiederum hat nun betont, er hoffe noch auf eine Berufung ins Nationalteam.