3. Liga Trainerin Wittmann bereit für Vorreiterrolle: „Weg ebnen“

Sabrina Wittmann vom FC Ingolstadt hat betont, dass sie als Deutschlands erste Profitrainerin im Männerfußball ein Vorbild für andere Frauen sein will. „Ich glaube schon, dass es an einem Punkt ist, an dem man diese Vorreiterrolle annehmen kann und sollte. Ich fühle mich auch voll bereit dazu“, sagte die 32-Jährige.