Fußball Trainer-Routinier Funkel: Alter kein Grund aufzuhören

Trotz seiner offenen Zukunft beim 1. FC Kaiserslautern denkt der 70 Jahre alte Friedhelm Funkel nicht an ein Karriereende. „Das Alter ist kein Grund aufzuhören. Ich mache das, weil es mir Spaß macht“, sagte der Trainer-Routinier im dpa-Gespräch vor dem Saisonende der 2. Fußball-Bundesliga und dem DFB-Pokalfinale des Außenseiters aus der Pfalz gegen Meister Bayer Leverkusen am Wochenende darauf. „Die Grundvoraussetzung ist: Ich muss mich gesund fühlen. Wenn das so bleibt - dann schließe ich nicht aus, dass ich weitermache. Wo auch immer.“