EM-Viertelfinale : Trainer Petkovic macht die Schweiz erfolgreich

St. Petersburg Vladimir Petkovic hat die Schweiz zum größten Fußball-Erfolg seit 1954 gecoacht. Der 57-Jährige erhält dafür auch Lob von seinem Vorgänger. Früher war er mal Sozialarbeiter.

Der in Sarajevo im damaligen Jugoslawien geborene Coach lässt sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen und reagiert auch auf teils heftige Kritik zumeist mit beeindruckender Gelassenheit. Petkovic zieht keine Shows ab und antwortet auf Fragen fast immer betont sachlich. Bei der Europameisterschaft stellte er sich verbal stets schützend vor seine Spieler um Kapitän Granit Xhaka und den Dortmunder Manuel Akanji - unter anderem als diese nach durchwachsenem Start für den Besuch eines Friseurs im Team-Camp kritisiert wurden.

Der Erfolg bei der EM mit dem bisherigen Höhepunkt beim sensationellen Achtelfinal-Sieg gegen Weltmeister Frankreich gibt ihm recht. Erstmals seit 1954 bestreitet die Schweiz an diesem Freitag (18.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) in St. Petersburg ein Viertelfinale bei einer EM oder WM. In der Partie gegen Spanien wird Petkovic in seinem 78. Länderspiel zum alleinigen Rekordtrainer der Eidgenossen. Mit 1,82 Zählern pro Spiel hat er zudem den höchsten Punkteschnitt.