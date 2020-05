2. Liga : Torloses Spitzenspiel in Hamburg - Nächste VfB-Pleite

Torloses Spitzenspiel in Hamburg - Nächste VfB-Pleite

Bielefelds Andreas Voglsammer (l) kommt vor Hamburgs Josha Vagnoman an den Ball. Foto: Christian Charisius/dpa-Pool/dpa

Düsseldorf Keine Tore im Spitzenspiel und wieder eine Niederlage für den VfB Stuttgart. Jetzt mischt auch Heidenheim im Aufstiegsrennen mit.

Arminia Bielefeld bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga weiterhin auf Aufstiegskurs.

Die seit vier Spielen sieglosen Schwaben, die nach der Gelb-Roten Karte gegen Daniel Didavi eine Halbzeit lang in Unterzahl spielen mussten, verloren bei Holstein Kiel mit 2:3 (0:1) und müssen nun sogar um den Relegationsrang bangen. In Lauerstellung mit einem Punkt Rückstand bleibt der 1. FC Heidenheim nach dem 1:0-Erfolg am Freitagabend gegen den SV Wehen Wiesbaden.