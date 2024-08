Fußball Toni Kroos als TV-Experte? „Reichlich“ Angebote

Zum Weltfußballer war Kroos in seiner großen Karriere trotzdem nicht gewählt worden. „Das ist kein Titel, nach dem ich gestrebt habe. Was aber nichts damit zu tun hat, dass ich ihn nie gewonnen habe“, sagte Kroos. „Das Profil der Weltfußballer war immer ähnlich. Aber es entsprach nicht meinem Profil. Es waren aber oft Weltfußballer in meiner Mannschaft: Cristiano Ronaldo, Luka Modric, Benzema. Ich habe also geholfen, sie zu machen. Wären wir Europameister geworden, hätte es eine Chance gegeben.“