Ex-Nationalspieler : Thuram kämpft gegen Rassismus

Berlin Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler Lilian Thuram will mehr Menschen zum Kampf gegen den Rassismus bewegen.

„Die Zeit der Neutralität ist vorbei. Unsere Sozialisierung legitimiert den Rassismus, den wir in der Gesellschaft haben“, kritisierte der 50-Jährige bei der Vorstellung seines Buches „Das weiße Denken“ im Roten Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Um diese in der Gesellschaft verankerte Legitimierung zu verändern, „müssen wir damit beginnen, die gleiche Sprache zu sprechen“.