2. Liga Tennisball-Protest: Osnabrück legt Einspruch ein

Im Zuge der Proteste gegen einen möglichen Investor bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) hatte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Niedersachsen zu einer Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro verurteilt. In Osnabrück hatten die Anhänger in drei Heimspielen insbesondere Tennisbälle auf den Rasen geworfen und für Spielunterbrechungen gesorgt. Nach DFB-Angaben sind die Niedersachsen der bisher einzige Club, der gegen die Bestrafung vorgegangen ist.