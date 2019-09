Ex-Fußballstar ist untergetaucht : Metzelders Teilnahme am Fußballlehrer-Lehrgang ruht

Metzelders Teilnahme am Fußballlehrer-Lehrgang ruht

Köln Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lässt die Teilnahme von Christoph Metzelder (38) am Trainer-Lehrgang zum Fußballlehrer in Hennef aufgrund der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hamburg gegen den 47-maligen Nationalspieler ruhen.

Von der Staatsanwaltschaft war ein Ermittlungsverfahren gegen Metzelder wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornografischer Inhalte eingeleitet worden. Polizei-Beamte hatten den Ex-Profi am Dienstag beim Trainerlehrgang in der Sportschule Hennef abgeholt und anschließend Metzelders Haus in Düsseldorf sowie seine Büroräume durchsucht.