Webseite und App down : „Technische Probleme“: „Kicker“ zeitweise nicht erreichbar

Webseite und App down

Die Internetseite und die App des «Kicker» waren in den vergangenen Tagen mehrfach nicht zu erreichen. Foto: Daniel Karmann/dpa

Nürnberg Die Internetseite und die App des Sport-Magazins „Kicker“ sind in den vergangenen Tagen mehrfach nicht zu erreichen gewesen.

Auf dem Instagram-Account des „Kicker“ hieß es am Samstag: „Leider verhindern aktuell technische Probleme weiterhin, dass wir euch wie gewohnt mit den neuesten Fußball-Infos versorgen können. Wir arbeiten mit Hochdruck daran, das Problem zu beheben, und bitten um Geduld.“

Nutzer hatten in sozialen Netzwerken unter anderem am Freitagabend beim Bundesliga-Spiel Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund (4:2) und am Samstag über Probleme mit den digitalen Angeboten des „Kicker“ berichtet. Auch auf dem Portal „allestörungen.de“ gab es für Samstag zahlreiche Meldungen.