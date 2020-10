DFL : „Taskforce Zukunft Profifußball“ hat Arbeit aufgenommen

Frankfurt/Main Die „Taskforce Zukunft Profifußball“ der Deutschen Fußball Liga hat mit ihren Beratungen begonnen. „Einen so breitgefächerten Dialog über Grundsatzthemen des deutschen Profifußballs hat es noch nie gegeben“, sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert.

„Die Arbeitsgruppen werden sich mit Fragestellungen zu einigen äußerst relevanten Aspekten an der Schnittstelle von Sport, Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigen.“

Insgesamt sind 36 Experten aus Sport, Gesellschaft, Politik und Wirtschaft in drei Arbeitsgruppen berufen worden. Die nächsten Treffen sind am kommenden Samstag und am 27. Oktober vorgesehen.