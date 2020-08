Europa-League-Endrunde : Sven Bender fällt kurzfristig aus: Drei Wechsel bei Bayer

Düsseldorf Die Europa-League-Endrunde startet am Montag in NRW mit zwei Viertelfinalspielen. Für Bayer Leverkusen geht es gegen den italienischen Spitzenclub Inter Mailand um den Einzug ins Halbfinale.

Trainer Peter Bosz nahm zudem zwei weitere Veränderungen in seiner Startelf im Vergleich zum 1:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen die Glasgow Rangers vor. Im defensiven Mittelfeld ersetzt Julian Baumgartlinger den gelbgesperrten Charles Aránguiz. In der Offensive kommt Kerem Demirbay anstelle von Florian Wirtz von Beginn an zum Einsatz.