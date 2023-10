Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar SV Auersmacher verliert gegen Eintracht Trier

Der SV Auersmacher hat an diesem Mittwochabend das Topspiel in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar beim Tabellenführer Eintracht-Trier mit 0:2 verloren. Die Saarländer hatten allerdings am Ende der ersten Halbzeit die Chance, das Spiel in ihre Richtung zu lenken.