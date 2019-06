Fußball : Supercup am 3. August in Dortmund

Frankfurt Der Supercup zwischen Vizemeister Borussia Dortmund und Double-Sieger FC Bayern München findet am 3. August in Dortmund statt. Der Anpfiff für das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit ist für 20.30 Uhr angesetzt, wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte.

