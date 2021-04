Sport-Minister : Super-League-Pläne: Britische Regierung droht

London Die britische Regierung will die Pläne für eine europäische Super League mit allen Mitteln stoppen. Das sagte der zuständige Minister Oliver Dowden im britischen Unterhaus.

Auch Prinz William schloss sich als Präsident des englischen Fußballverbands FA den kritischen Stimmen zu den Plänen für der Super League an. „Ich teile die Sorgen der Fans über die vorgeschlagene Super League und den Schaden, der damit dem von uns allen geliebten Spiel zugefügt werden kann“, schrieb der Zweite in der britischen Thronfolge auf Twitter. Die gesamte Fußball-Gemeinschaft müsse jetzt mehr denn je geschützt werden „von ganz oben bis zur Basis - und die Werte des Wettbewerbs und der Fairness in ihrem Kern“, so der Royal.