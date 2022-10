Ex-RTL-Chef übernimmt : Super League hofft für neuen Anlauf auf deutsche Vereine

Berlin Mit einem Deutschen als neues Gesicht nimmt die Super League einen weiteren Anlauf. Im Poker um die Zukunft des Clubfußballs werden auch Bundesligisten umgarnt. Mitentscheidend wird ein Gerichtsurteil.

Mit einem Deutschen an der Spitze und geändertem Konzept nehmen die Macher der Super League einen erneuten Anlauf für die Revolution in Europas Clubfußball.

„Natürlich möchte ich auch den deutschen Clubs vermitteln, was sich an der Herangehensweise geändert hat“, sagte Reichart, neuer Chef von A22 Sports Management, das die Super League unterstützt, der Deutschen Presse-Agentur. „Ich freue mich auf Gespräche in jedem europäischen Territorium, natürlich auch in Deutschland. Ich werde gerade die Offenheit des Wettbewerbs hinterlegen.“