Nach EuGH-Urteil Super-League-Agentur baut auf große Unterstützung

Unterstützer der Super League sind die spanischen Vereine FC Barcelona und Real Madrid, weitere Clubnamen sind nicht bekannt. Die Bundesligavereine hatten sich in dem seit zweieinhalb Jahren andauernden Streit gegen einen Wettbewerb außerhalb der UEFA gestellt. „Auch Deutschland sieht seine Wettbewerbsfähigkeit im internationalen Vergleich gerade mit der Premier League unter Druck“, sagte Reichart. „Wir glauben, dass unser Vorschlag eine sehr, sehr gute Möglichkeit wäre, um europäischen, um deutschen Clubs in Europa die Möglichkeit zu geben, sich zu stärken an einem zweiten Standbein.“