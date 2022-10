Europa League : Stürmer Becker denkt nur an Union Berlin

Berlin Sheraldo Becker will die Spekulationen über einen möglichen Abschied von Union Berlin zunächst nicht weiter anheizen.

„Ich bin natürlich ein Spieler, der die Ambition hat, in den besten Ligen und auf dem höchsten Level der Welt zu spielen“, sagte der 27-Jährige vor dem Europa-League-Spiel des Fußball-Bundesligisten am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Sporting Braga. Aber: „Bis dahin will ich alles für den Club geben“, versicherte der Nationalspieler Surinams. Becker hatte zuletzt mit einem möglichen Wechsel zu einem deutschen oder internationalen Top-Club kokettiert, eine Rückkehr in die Niederlande hingegen ausgeschlossen.