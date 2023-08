Bundesliga Streich setzt auf Philipp: Freiburg-Rückkehrer im Kader

Zumindest in besserer Verfassung als zu Beginn ist inzwischen auch Junior Adamu, der im Sommer aus Salzburg gekommen war und wegen eines Patellaspitzensyndroms erst jetzt ins Training eingestiegen ist. Anders als Philipp ist der österreichische Nationalstürmer aber noch keine Option für das Spiel gegen Werder. In nächster Zeit soll er voraussichtlich erst mal in der Freiburger Drittliga-Mannschaft Wettkampfpraxis sammeln.