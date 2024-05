Fußball Streich: Entwicklung im Umgang mit Homosexualität positiv

Trainer Christian Streich vom SC Freiburg hat beim Umgang der Gesellschaft mit Homosexualität in Deutschland in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung ausgemacht. Seiner Wahrnehmung nach sei es in vielen Kreisen zum Beispiel mittlerweile „selbstverständlich, wenn gleichgeschlechtliche Menschen Hand in Hand miteinander herumlaufen“, sagte der Coach des badischen Fußball-Bundesligisten. „Da wird nicht mehr weggeschaut oder sich geschämt.“ Früher sei das oft anders gewesen.