Europa League Streich bedauert stornierte Tickets für SC-Fans

„Die Enttäuschung bei uns und den Fans ist groß“, sagte der 57-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Turin an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL). Zahlreiche SC-Fans waren extra Juve-Mitglieder geworden, um so noch an Karten zu kommen, die nicht im Gästekontingent enthalten waren. Diese Tickets waren dann aber storniert worden. Es handle sich dabei um eine Entscheidung von Juventus und der italienischen Behörden, hatte der SC mitgeteilt.