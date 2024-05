FC Schalke 04 Stevens: Kein Verständnis für Trennung von Vereins-Ikonen

Stevens bezog sich dabei vor allem auf Co-Trainer Mike Büskens, Leiter Lizenz Gerald Asamoah und den langjährigen Torhüter Ralf Fährmann, die einst alle unter ihm trainiert haben. „Und ich hätte nicht nur diese drei gehalten, sondern würde auch Clemens Tönnies zurückholen, der so viel für Schalke geleistet hat“, sagte Stevens über den langjährigen Präsidenten: „Dass man darüber offensichtlich gar nicht nachdenkt, verstehe ich ebenfalls nicht. Und es gibt noch sehr viel mehr, was ich in den vergangenen Jahren bei Schalke nicht verstanden habe.“