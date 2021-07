DFB-Auswahl für Turnier in Tokio : Kuntz nominiert einen Saarländer fürs Olympia-Aufgebot

Frankfurt/Main Das Ziel ist eine Olympia-Medaille: Mit einem Kader aus frisch gekrönten U21-Europameistern und erfahreneren Spielern reist Trainer Stefan Kuntz zum olympischen Fußball-Turnier nach Japan. Das Tor wird dann ein Lebacher hüten.

In Niklas Dorsch, Ismail Jakobs, Arne Maier, Amos Pieper, David Raum, Anton Stach und Josha Vagnoman berief der 58-Jährige sieben Spieler in sein Aufgebot, die mit der U21 vor rund einem Monat in Ljubljana Europameister wurden. „Mit der Nominierung des Kaders steigt die Vorfreude auf die Olympischen Spiele, die vorher schon riesengroß war, ins Unermessliche“, sagte Kuntz. Der Leverkusener Amiri, Kruse von Union Berlin und der Wolfsburger Arnold sind die drei vor 1997 geborenen Spieler, die Kuntz für seine U23-Auswahl nominieren durfte.

Turnierstart mit Neuauflage des Endspiels von 2016

Am 13. Juli reist das Team nach Tokio, am 22. Juli startet für die DFB-Auswahl das Turnier in Yokohama mit einer Neuauflage des Olympia-Endspiels von Rio: Fünf Jahre nach dem verlorenen Finale im Maracanã-Stadion ist wieder Brasilien der Gegner. Saudi-Arabien am 25. Juli in Yokohama und die Elfenbeinküste am 28. Juli in Miyagi sind weitere Gruppengegner. Die zwei ersten Teams der Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein, das Finale steigt am 7. August in Yokohama.