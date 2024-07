Fußball Start in die 3. Liga: Viele Traditionsclubs und ein Novum

Wer schafft den Sprung in die Zweitklassigkeit? Wer verschwindet aus dem Profigeschäft? Die mit Traditionsclubs gespickte 3. Fußball-Liga startet am Wochenende in die neue Saison. Zum Auftakt empfängt der TSV 1860 München am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) den 1. FC Saarbrücken. Am Samstag folgt um 14.00 Uhr unter anderem das Westduell zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen. Einen Tag später spielt um 16.30 Uhr Rückkehrer Energie Cottbus gegen Arminia Bielefeld.