2. Liga St. Pauli weiter Zweitliga-Spitze - HSV-Heimserie beendet

Vor 15.741 Zuschauern im ausverkauften Stadion an der Bremer Brücke brachte Jackson Irvine St. Pauli bereits in der 6. Minute in Führung. Der eingewechselte Haralambos Makridis belohnte einen couragierten Osnabrücker Auftritt nach der Pause mit dem verdienten Ausgleich (82.).