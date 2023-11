2. Liga St. Pauli und HSV sicher: „Derby wird ganz anderes Spiel“

Der Kiezclub war in Rostock früh in Rückstand geraten, drehte mit einer konzentrierten Leistung mit drei Toren innerhalb von acht Minuten noch in der Anfangsphase der Begegnung das Spiel. „Da waren genug Möglichkeiten, noch das 4:1, 5:1 zu machen“, sagte Hürzeler. Doch die Torchancen nutzte St. Pauli auch in der zweiten Halbzeit nicht. Rostock kam durch das 3:2 per Elfmeter wieder ins Spiel und drückte auf den Ausgleich. „Wir wurden sehr, sehr passiv“, kritisierte der 30-jährige Hürzeler. „Wir haben gegen den Ball keine Abläufe mehr gehabt. Auch mit dem Ball war es sehr hastig.“