Fußball Spielerberater erringen Teilerfolg im Rechtsstreit mit FIFA

In einer Erklärung der Beratergruppe The Football Forum mit dem Top-Agenten Jonathan Barnett an der Spitze wurde das Urteil als Erfolg gewertet, „der für alle Agenten von größter Bedeutung ist“. Der Fall in England ist einer von mehreren Anfechtungen gegen die neuen FIFA-Regeln. Zuletzt hatte der Internationale Sportgerichtshof Cas eine Klage der Professional Football Agents Association zugunsten des Weltverbands abgewiesen.