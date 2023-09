2. Liga Spieler schwach, Vorstand wütend: Schalker Lage „gefährlich“

Gegen den Mitabsteiger aus Berlin ist der Druck am kommenden Spieltag enorm - in der Mannschaft selbst, aber auch von außen. Die Stimmung auf den Rängen ist bereits gekippt. Beim Gang in die Gästekurve flogen den Spielern, die zuvor von den Fans immer unterstützt worden waren, am Freitagabend Bierbecher entgegen. „Wir sind Schalker und ihr nicht“, skandierten einige Anhänger.