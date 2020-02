Europa League : Spiel der Eintracht in Salzburg um einen Tag verschoben

Salzburg Sicherheit geht vor. Wegen einer Orkanwarnung ist das Europacupspiel von Eintracht Frankfurt bei Red Bull Salzburg um einen Tag verlegt worden. Der Bundesligist gerät nun in Terminnot. Zwei Tage später müssten die Hessen eigentlich bei Werder Bremen antreten.

Und am 1. März direkt nach Bremen? Für die Eintracht wäre es ein wahrer Kraftakt. Zumal beide Teams nur drei Tage später im Viertelfinale des DFB-Pokals erneut aufeinandertreffen. Am 7. März gastieren die Hessen in der Bundesliga bei Bayer Leverkusen, am 12. März stünde bei einem Weiterkommen bereits das Hinspiel im Achtelfinale der Europa League an. Und: Die Auslosung für die nächste K.o.-Runde findet bereits am 28. Februar (13.00 Uhr) in Nyon statt.