Fußball : Der Clásico birgt diesmal besonders viel Brisanz

Barcelona Das Duell zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid wird weltweit Hunderte Millionen vor die TV-Schirme locken.

Die Erzrivalen Gerard Piqué vom FC Barcelona und Sergio Ramos von Real Madrid küssen sich auf Barcelonas Nobelmeile Passeig de Gràcia – auf einem in der Nacht zu Dienstag gemalten Bild. Zärtlichkeiten sind an diesem Mittwochabend beim Topduell der Primera División zwischen dem Meister aus Katalonien um Weltfußballer Lionel Messi und Keeper Marc-André ter Stegen und den Königlichen um Nationalspieler Toni Kroos trotz des „Friedens-Appells“ des Graffiti-Künstlers TV Boy nicht zu erwarten. Im Gegenteil: „Der heißeste Clásico der vergangenen Jahre“, titelte am Dienstag die Madrider Fachzeitung „Marca“.