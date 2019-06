Erster Neuzugang : So gut wie fix: Zieler vor Rückkehr nach Hannover

So gut wie fix: Zieler vor Rückkehr nach Hannover

Hannover Ex-Nationaltorhüter Ron-Robert Zieler soll vom VfB Stuttgart zu Hannover 96 zurückkehren. Der Transfer ist nach dpa-Informationen nahezu perfekt. Zuerst hatten der Sportbuzzer und bild.de darüber berichtet.

Zieler, der bereits zwischen 2010 und 2016 für Hannover spielte, wäre der erste Neuzugang in diesem Sommer beim Bundesliga-Absteiger Hannover. Über die Höhe der Ablösesumme wurde zunächst nichts bekannt.

Das 96-Team startete am Montagnachmittag unter dem neuen Trainer Mirko Slomka in die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Slomka und Zieler hatten bereits bis 2013 gemeinsam bei 96 gearbeitet. Damit dürften entweder Michael Esser oder Philipp Tschauner die Niedersachsen noch verlassen. Am bisherigen Stammkeeper Esser soll zuletzt unter anderem Bundesligist Fortuna Düsseldorf interessiert gewesen sein.