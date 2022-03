Europa League : Sieg in Sevilla - Frankfurt auf Viertelfinalkurs in Europa

Sieg in Sevilla - Frankfurt auf Viertelfinalkurs in Europa

Sevilla Eintracht Frankfurt ist in der Europa League weiter ungeschlagen. Der Sieg in Sevilla, der sogar noch höher hätte ausfallen können, ist verdient und erhöht die Chancen der Hessen auf das Weiterkommen.

Noch lange nach dem Abpfiff wurde mit den mitgereisten Fans der 2:1 (2:1)-Sieg im Hinspiel des Achtelfinales der Europa League beim Tabellenfünften der spanischen La Liga ausgelassen gefeiert. Dank des Erfolges vor 36.574 Zuschauern bleibt der Fußball-Bundesligist im laufenden Wettbewerb weiter ungeschlagen und nahm Kurs auf das Viertelfinale in der Europa League.

Glasner zufrieden

Filip Kostic in der 14. Minute und Daichi Kamada (32.) erzielten die Tore für die Hessen. Frankreichs Weltmeister Nabil Fekir (30.) gelang für Sevilla nur der zwischenzeitliche Ausgleich. „Wir sind stolz. Phänomenal, mit welchem Selbstvertrauen wir hier aufgetreten sind“, sagte Eintracht-Torwart Kevin Trapp.

Der Sieg hätte sogar noch höher ausfallen können. So scheiterte Rafael Borré in der 52. Minute mit einem schwach geschossenen Handelfmeter an Sevilla-Torwart Claudio Bravo. „Es wäre noch mehr drin gewesen. Wir müssen drei, vier Tore machen“, sagte Mittelfeldspieler Djibril Sow. „Aber wir lassen uns das im Rückspiel nicht mehr nehmen.“