Europa League : Sieg für die Clubhistorie: Hoffenheim feiert 4:1 in Gent

Gent Erst muss Torhüter Oliver Baumann einen Elfmeter halten, dann aber legt die TSG 1899 Hoffenheim los. Der Bundesligist feiert mit dem 4:1 in Gent den höchsten Sieg überhaupt auf internationalem Parkett.

Beim zweiten Erfolg im zweiten Spiel nach dem 2:0 zum Auftakt gegen Roter Stern Belgrad konnte sich Hoffenheim allerdings auch bei Oliver Baumann bedanken. Der Torhüter wehrte in der 14. Minute einen Foulelfmeter von Roman Jaremtschuk ab. Die Partie fand in der leeren Ghelamco Arena statt. Gemessen an der Einwohnerzahl zählt Belgien neben Tschechien zu den von der Pandemie am schwersten betroffenen Ländern in der Europäischen Union.