2. Liga Siebtes Zweitliga-Jahr droht: HSV bleibt nur wenig Hoffnung

Einsatzbreitschaft und Willen war keinem Spieler abzusprechen. Doch „nicht schlecht gespielt“ ist nicht aufstiegsreif. Dass das Gegentor durch Tom Rothe (59.) wegen eines vermeintlichen Fouls von Kiels Marko Ivezic an HSV-Torwart Matheo Raab („Für mich ist es unbegreiflich, wie man da nicht pfeifen kann“) zumindest diskutabel war, war unglücklich für die Hamburger. Dass ihnen nach der Gelb-Roten Karte für den Ex-HSVer Lewis Holtby (73.) in Überzahl nicht viel einfiel, war aber ein Beleg für die aktuellen Defizite vor allem in der Offensive.