2. Liga : Siebter Sieg in Serie: Werder Bremen stürmt auf Platz eins

Siebter Sieg in Serie: Werder Bremen stürmt auf Platz eins

Die Spieler von Werder Bremen bejubeln Marvin Ducksch (r), den Torschützen des 1:0 in Rostock. Foto: Danny Gohlke/dpa

Rostock Mit dem siebten Sieg in Serie hat Werder Bremen in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernommen.

Der Erstliga-Absteiger gewann bei Hansa Rostock mit 2:1 (0:0) und zog damit mit 41 Punkten am SV Darmstadt 98 (39) und am FC St. Pauli (38) vorbei. Beide Clubs spielen am Wochenende aber noch.