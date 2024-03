Vorwürfe wegen Whatsapp-Nachrichten Schiedsrichter-Skandal im Saarland – Sportgericht stellt Verfahren ein

Mit mehreren Verfahren, in denen es um mutmaßlich unsportliches Verhalten innerhalb des Saarländischen Fußball-Verbandes (SFV) geht, hat sich das Sportgericht befassen müssen. In einer Angelegenheit wird die verbandseigene Spruchkammer die Vorwürfe nicht weiter verfolgen. Das meldet SFV-Sprecher Michael Scholl in Saarbrücken auf Anfrage der Saarbrücker Zeitung.