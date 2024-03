Vorwürfe wegen Whatsapp-Nachrichten Schiedsrichter-Skandal im Saarland – Sportgericht stellt Verfahren ein

Das mutmaßliche Opfer zeigte den Fall Ende 2023 an. Am 28. Dezember wandte sich die Rechtsanwältin der Unparteiischen mit entsprechender Strafanzeige an die Polizei in Saarbrücken. Am 20. November hatte die Schiedsrichterin davon mitbekommen. Die eigentlichen Botschaften zwischen den beiden Beschuldigten sollen da bereits vor mehr als einem Jahr verschickt worden sein: am 9. Oktober 2022. Später sollen sie einem größeren Referee-Kreis innerhalb des Verbandes publik gemacht worden sein.