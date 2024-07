Erfolg für Berufung durch SFV-Spitze Attacke auf Schiri – Fußball-Sportgericht erhöht Strafe gegen SVG Bebelsheim-Wittersheim

Brutale Attacke gegen einen Schiedsrichter sowohl auf dem Sportplatz als auch am Spielfeldrand, wonach der Unparteiische schwer verletzt ins Krankenhaus musste: Das sollte nicht ungesühnt bleiben. Deswegen verhängte die Spruchkammer des Saarländischen Fußball-Verbands (SFV) bereits am 17. Juni gegen den SVG Bebelsheim-Wittersheim und einem Spieler der Mannschaft eine empfindliche Strafe. Die allerdings schien dem SFV-Vorstand in Saarbrücken zu wenig. Die Verbandsspitze verlangte, dass dieses grob unsportliche Verhalten schärfer geahndet wird.