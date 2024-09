WM-Qualifikation Schwergewichte Brasilien und Argentinien verlieren

Die „Seleção“ kassierte bereits die vierte Niederlage aus den vergangenen fünf Qualifikationsspielen und ist aktuell nur Fünfter. Die ersten sechs Nationen der Zehnergruppe qualifizieren sich für die Endrunde in zwei Jahren in den USA, Kanada und Mexiko. Der Siebte muss an den internationalen Playoffs teilnehmen.