Ex-Münchner : Schweinsteiger über den FC Bayern: „Eine Supermannschaft“

Bastian Schweinsteiger traut dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München in seiner derzeitigen Form „alles“ zu. Foto: Federico Gambarini/dpa

Bastian Schweinsteiger traut dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München in seiner derzeitigen Form „alles“ zu. „Auch im europäischen Vergleich ist es eine Supermannschaft“, sagte der 35-Jährige im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ über seine ehemaligen Teamkollegen.</p><p>„Sie können die Champions League gewinnen, zumal Liverpool chon ausgeschieden ist.“ Im Pokal hätten die Münchner zudem ein Heimspiel gegen Frankfurt. „Auch wenn der Heimvorteil ohne Zuschauer nicht mehr so groß ist, man kennt den eigenen Rasen doch besser.“ In der Bundesliga sind die Bayern auf dem besten Weg zum achten Meister-Titel nacheinander.

Schweinsteiger hatte von 2002 bis 2015 für die Bayern gespielt. Sein größter Erfolg mit dem Club war der Gewinn der Champions League 2013. Ein Jahr später wurde er Weltmeister mit dem DFB-Team. Im vergangenen Jahr beendete er seine Spielerkarriere bei Chicago Fire in der Major League Soccer.

Die Verschiebung der Europameisterschaft in diesem Sommer um ein Jahr aufgrund der Corona-Pandemie sieht Schweinsteiger als Vorteil für die deutsche Nationalmannschaft. „Ich glaube, sie hat die Qualität, bei der EM weit zu kommen“, meinte er. „Und die Verschiebung ist nicht schlecht für uns. Wir haben viele junge Spieler, die ein Jahr mehr bekommen, um sich weiterzuentwickeln.“

Eine Rückkehr ins Fußballgeschäft schließt Schweinsteiger nicht aus. Derzeit sei sie aber kein Thema. „Wenn irgendwann etwas Interessantes kommen wird, das mir Spaß macht, werde ich mir das überlegen“, sagte er. „Aber wenn ich etwas mache, dann möchte ich auch gewinnen und etwas auf die Beine stellen.“