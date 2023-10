EM-Qualifikation Schweden in Brüssel getötet: Qualifikationsspiel abgebrochen

Zuvor hatte am Abend ein bislang unbekannter Täter in Brüssel zwei Menschen erschossen. Der belgische Premierminister Alexander De Croo bestätigte, dass es sich um Schweden handelt. „Unsere Gedanken sind bei allen Angehörigen der Betroffenen in Brüssel“, schrieb der schwedische Verband. Ob es sich bei den Toten um Fußball-Anhänger gehandelt hat, war zunächst unklar. „Unsere Gedanken sind bei allen Betroffenen“, schrieb auch der belgische Fußball-Verband.