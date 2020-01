Fußball-Bundesliga : Schubert verletzt, Nübel kehrt ins Schalke-Tor zurück

Gelsenkirchen Alexander Nübel kehrt in das Tor des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 zurück. Trainer David Wagner teilte am Donnerstag mit, dass Konkurrent Markus Schubert, dem er in den vergangenen Partien während Nübels Rot-Sperre das Vertrauen geschenkt hatte, wegen Problemen an der Patellasehne mit dem Training aussetzen muss und für das Spiel an diesem Freitag (20.30 Uhr) bei Hertha BSC nicht zur Verfügung steht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Von dpa