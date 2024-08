Fußball Schock für den HSV: Cas erhöht Dopingsperre von Vuskovic

Die vorläufige Suspendierung, die seit dem 15. November 2022 in Kraft ist, wird vom Gericht angerechnet. Vuskovic bleibt damit bis Herbst 2026 gesperrt. Der Profi und dessen Anwälte würden nun das „umfangreiche schriftlich zugegangene Urteil“ prüfen, teilte der HSV in einer Stellungnahme mit: „Spieler und Verein bitten um Verständnis, dass dies einige Zeit in Anspruch nehmen wird. Im Nachgang werden der HSV und Vuskovic in den internen Diskurs gehen, die neue Sachlage bewerten und dann das weitere Vorgehen besprechen.“