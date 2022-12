Deutsche Fußball Liga : Schnelles Ende: Geschäftsführerin Hopfen muss DFL verlassen

Frankfurt/Main Donata Hopfens Fußball-Karriere endet schnell. Sie übernahm zu Jahresbeginn die Geschäftsführung der Deutschen Fußball Liga - doch nach nur einem Jahr ist ihre Zeit bereits wieder vorbei.

Rückhalt habe sie „am Ende nicht mehr gespürt“, schrieb sie in den sozialen Medien. Die erste Frau an der Spitze eines großen deutschen Fußballverbandes wünschte „den verantwortlichen Herren den nötigen Mut und Willen zur Veränderung“.

In der Mitteilung der DFL hieß es, dass das Dienstverhältnis mit der 46-Jährigen sei „einvernehmlich“ beendet. Grund für die Trennung seien unterschiedliche Vorstellungen über die weitere strategische Ausrichtung der Gesellschaft, hieß es weiter. Hopfen hatte den Vorsitz des Gremiums erst zu Jahresbeginn als Nachfolgerin von Christian Seifert angetreten.

Die Liga hat viele Probleme zu bewältigen

Hans-Joachim Watzke als Chef des Aufsichtsrates der DFL ließ sich in der Mitteilung pflichtschuldig mit netten Worten zitieren: „Ich bedanke mich bei Donata Hopfen für ihren großartigen Einsatz und die intensiven Monate, in denen wir sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet haben.“ Tatsächlich hatten Hopfen offensichtliche Probleme mit einigen der Bundesliga-Manager um Watzke.

Trotzdem schrieb Hopfen auch: „Das war eine intensive Zeit, ich habe viele großartige Menschen kennen und schätzen gelernt. Ich gehe in dem Bewusstsein, die richtigen Dinge angestoßen zu haben.“ Das sahen aber nicht alle in der Fußball-Bundesliga so.