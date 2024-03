Vulgäre Nachrichten per Whatsapp Schiedsrichter-Skandal im Saarland – Fußball-Verbandsspitze reagiert erstmals

Whatsapp-Nachrichten in polemisch sexistischen Äußerungen: Diese sollen unter Schiedsrichtern des Saarländischen Fußball-Verbands (SFV) die Runde gemacht haben. Dabei stand eine Kollegin im Fokus, die erst mit zeitlich geraumem Abstand davon erfahren haben will. Daraufhin erstattete sie Strafanzeige sowohl bei Polizei und Staatsanwaltschaft in Saarbrücken. Die Ermittlungen dazu laufen seit November bei den entsprechenden Behörden.