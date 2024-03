Laufende Verfahren Schiri-Affäre im Saar-Fußball: Innenminister Jost stattet Saarbrücker Polizei Besuch ab

Die Verfahren laufen sowohl verbandsintern beim Sportgericht als auch bei Polizei und Staatsanwaltschaft in Saarbrücken. Das Debakel um sexistisch vulgäre Nachrichten per Whatsapp unter Schiedsrichtern beim Saarländischen Fußball-Verband (SFV) zieht Kreise und erreicht eine neue Dimension. Denn nun will auch die Politik aus erster Hand wissen, was Sache ist.