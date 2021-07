2. Liga : Schalke verliert, gewinnt aber Fans zurück

Gelsenkirchen Neue Liga, altes Ergebnis: Schalke startet auch in der Zweiten Liga mit einer Niederlage. Trotzdem hat sich die Stimmung gewandelt, die Fans haben nach einer Saison voller Leiden wieder Lust auf Schalke.

19.770 Zuschauern waren gekommen, um sich das neue Schalker Team anzusehen, in dem beim Anpfiff gleich acht Neuzugänge auf dem Platz standen. Allen voran Stürmer Simon Terodde, der die Königsblauen gegen seinen Ex-Club schon in der siebten Minute in Führung brachte und damit einen kolossalen Freudenschrei in der Arena auslöste. „Spitzenreiter, Spitzenreiter“, hallte es danach durch die Arena.