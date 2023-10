2. Liga Schalke: CEO gefunden, Trainer gesucht, Knäbel gefährdet

Knäbel selbst hatte sich nach der Niederlage in Paderborn derweil immer mehr in Rage geredet. Als „mutlos“ und „naiv“ bezeichnete er den Auftritt und sagte: „Wir können uns die ganze Zeit erzählen, wie gut diese Mannschaft ist und wie viel Qualität sie hat und wo sie alle schon gespielt haben und was sie gerne alles wollen. Aber am Ende zählt: Was machen sie mit dem Trikot von dem Verein, der sie bezahlt. Und das ist heute eindeutig zu wenig.“ Für dieses Team muss Knäbel einen neuen Trainer finden.