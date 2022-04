2. Liga : Schalke baut mit Sieg Tabellenführung aus - Werder nur Remis

Düsseldorf Der FC Schalke 04 hat seine Spitzenposition in der 2. Fußball-Bundesliga ausgebaut und geht als Top-Favorit in den Schlussspurt um den Aufstieg.

Die Königsblauen gewannen in einem packenden Spiel bei Verfolger Darmstadt 98 mit 5:2 (3:2) und führen die Tabelle nun mit 56 Zählern vor dem SV Werder Bremen (54) und dem FC St. Pauli (53) an. Die Bremer kamen gegen den 1. FC Nürnberg über ein 1:1 (0:1) nicht hinaus und blieben damit auch im elften Heimspiel nacheinander unbesiegt. Darmstadt (51) und Nürnberg (50) verpassten den Sprung nach vorn, liegen aber weiterhin in Lauerstellung.