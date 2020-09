Ehemaliger Nationalspieler : Sandro Wagner neuer Experte beim Streamingdienst DAZN

Berlin Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner wird neuer Experte beim kostenpflichtigen Streamingdienst DAZN.

Der 32-Jährige werde seine Premiere beim Supercup zwischen seinem Ex-Club Bayern München und Borussia Dortmund geben, teilte DAZN mit. Er tritt die Nachfolge von 2014er-Weltmeister Per Mertesacker an, der zum ZDF gewechselt ist.

Wagner hatte seine Spieler-Karriere Anfang August für beendet erklärt. Kurz zuvor hatte er seinen Vertrag bei Tianjin Teda in China nach 18 Monaten aufgelöst. In seiner Laufbahn feierte er drei Meistertitel und zwei Pokalsiege mit seinem Heimatverein FC Bayern. Zudem wurde er mit dem deutschen U21-Team Europameister 2009 und gewann den Confed-Cup 2017.

Erste Erfahrungen als TV-Experte machte Wagner zuletzt beim ZDF beim Champions-League-Finale der Bayern gegen Paris Saint-Germain (1:0) am 23. August in Lissabon. Beim Supercup am Mittwoch (20.30 Uhr) in München trifft er wieder auf das ZDF. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt das Spiel im Free-TV. Als ZDF-Experte wird der ehemalige Bundesliga-Profi Hanno Balitsch dabei sein.